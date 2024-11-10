شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية بالأشعة التشخيصية لتحديد مدى إصابة خالد الغندور لاعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

يخضع خالد الغندور لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأحد، لعدد من الفحوصات الطبية باستخدام الأشعة التشخيصية وذلك لتحديد مدى إصابته بالعضلة الخلفية،

تعرض خالد الغندور للإصابة خلال مشاركته في مباراة المصري أمس أمام نظيره فريق الجونة والتي تسببت في استبداله بعد مرور نحو 30 دقيقة من الشوط الأول.

و قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليومين على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

وكان المصري تعادل أمس مع الجونة سلبياً، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية من الدوري، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويحتل المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات لـ ”الخليج 365” عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على إقامة مباراة الزمالك والمصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة الدولي، على أن يتم تحديد ملعب مباراة الإياب أمام الفريق الأبيض في وقت لاحق.

أضاف المصدر أن المصري يقص شريط مبارياته الأفريقية أمام أنيمبا النيجيري يوم 28 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من المجموعات، على ستاد السويس الجديد الذي يستضيف المباريات المحلية للفريق البورسعيدي.