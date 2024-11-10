شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يدخل حسابات جوميز لتدعيم هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حسام أشرف مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حسابات الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، للاعتماد عليه فى قيادة هجوم الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ولفت حسام أشرف أنظار الجهاز الفنى بعد الإلتزام والتألق فى التدريبات، ليقرر جوميز الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة، لاسيما وأن اللاعب حصل على فرصة المشاركة فى مواجهة سموحة الماضية.

وتزايدت أسهم حسام أشرف لدى الجهاز الفنى للزمالك فى ظل ابتعاد الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى عن الحسابات بسبب الأزمة المشتعلة مع جوميز واستبعاده من لقاء سموحة.

واشترط جوزيه جوميز، استعادة سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق لمستواه وتركيزه، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة، وأبلغ جوميز جهازه المعاون أن مشاركة أى لاعب بشكل أساسى متوقفة على مدى تركيزه فى التدريبات والتزامه بالتعليمات الفنية، وهو ما لم ينفذه الجزيرى فى الأيام الماضية، الأمر الذى دفع جوميز لاستبعاده من المشاركة أساسيًا فى مواجهة البنك الأهلى، ثم خروجه من قائمة مواجهة سموحة بالدورى.

وحدد المدرب البرتغالى، شروطه من أجل عودة سيف الجزيرى لحساباته، وأولها إلتزام اللاعب بتعليمات المدرب، وعدم التذمر فى حالة استبعاده أو عدم الدفع به أساسيًا، والشرط الثانى التركيز فى التدريبات وبذل قصارى جهده.

وكان مصدر كشف أن سبب استبعاد سيف الجزيرى من مواجهة سموحة، جاء وفقًا لرؤية الجهاز الفنى، خاصة بعدما استشعر المدير الفنى غضب اللاعب بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى مواجهة البنك الأهلى، وهو ما دفع جوميز لاستبعاد اللاعب من لقاء سموحة، رغم جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية.