شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج منتخب مصر فى معسكر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر، تفاصيل وبرنامج معسكر المنتخب في معسكر نوفمبر الجاري والذى يتخلله مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وحسب البرنامج بدأ تجمع المنتخب اليوم، ويسافر الفراعنة لكاب فيردي يوم 13 نوفمبر، لخوض اللقاء المرتقب يوم 15 من الشهر ذاته، ثم العودة للقاهرة في اليوم التالي، ومواجهة بوتسوانا يوم 19 نوفمبر.

وأعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر مساء أمس وشهدت تواجد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على الرغم من التوقعات باستبعاد الحارس المخضرم بعد ضمان منتخب مصر الوصول للنهائيات.

يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

‏‎ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته.

‏‎وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.