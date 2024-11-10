شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف القسط الأول من مستحقات سامسون أكينيولا بعد فسخ تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، القسط الأول من المديونية المستحقة للبنينى سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الذى تم فسخ تعاقده بالتراضى ورفع اسمه من قائمة الزمالك.

وأنهى الزمالك علاقته بسامسون أكينولا، وتم الاتفاق بين اللاعب وحسين السيد وعمرو أدهم عضوا المجلس الاتفاق مع اللاعب على التنازل عن 700 ألف دولار، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقى على 12 شهر، بقيمة 50 ألف دولار شهريا، يساهم فى سدادها حسين السيد عضو مجلس ادارة الزمالك.

وجاءت رغبة مسئولي نادى الزمالك فى التخلص من البنينى سامسون بسبب راتبه الكبير المرهق، فى الوقت الذى لم يقدم فيه الإفادة الفنية المطلوبة للقلعة البيضاء، وعدم تقديمه المستوى الذى يلبى طموح الجماهير أو أوراق اعتماده للجهاز الفني بقيادة جوميز.

سامسون انضم للزمالك فى عام 2022، ومنذ الانضمام للفريق شارك مع الزمالك فى 37 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدف لزملائه، بإجمالى 1235 دقيقة.

وتوج سامسون مع الزمالك ببطولة واحدة وهى الكونفدرالية 2023-2024، ولم يشارك سامسون مع الزمالك خلال الموسم فى أى مباراة، وخلال الموسم الماضى شارك فى 19 مباراة سجل خلالها 3 أهداف