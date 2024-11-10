شكرا لقرائتكم خبر عن 8 غيابات مؤثرة عن قائمة منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردى والان مع تفاصيل الخبر

تشهد قائمة منتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام حسن ثمانية غيابات مؤثرة عن معسكر شهر نوفمبر و الذي يتخلله مباراتين أمام كاب فيردي و بوتسوانا المقرر لهما يومي 15 و 19 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة و السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 ، وجاءت الغيابات كالتالي : محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني لاعبو الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وخالد صبحي لاعب سيراميكا.

بالإضافة إلى الايقاف للثنائي محمود حسن تريزيجيه و مروان عطية للحصول على إنذارين على أن يشارك الثنائي في مباراة بتسوانا المقبلة .

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أول تدريباته في الخامسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى استعدادا لمباراة كاب فيردي المقرر لها 15نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد الحصول على 12 نقطة من أصل 4 مباريات لعبها الفريق حتى الآن وقبل جولتين من انتهاء مباريات التصفيات.

يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.