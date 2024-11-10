شكرا لقرائتكم خبر عن راحة سلبية يومين للاعبي المصري وعودة التدريبات الثلاثاء استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليومين على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

وكان المصري تعادل أمس مع الجونة سلبياً، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية من الدوري، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويحتل المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات لـ ”الخليج 365” عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على إقامة مباراة الزمالك والمصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة الدولي، على أن يتم تحديد ملعب مباراة الإياب أمام الفريق الأبيض في وقت لاحق.

وأضاف المصدر أن المصري يقص شريط مبارياته الأفريقية أمام أنيمبا النيجيري يوم 28 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من المجموعات، على ستاد السويس الجديد الذي يستضيف المباريات المحلية للفريق البورسعيدي.

وكان الخليج 365 كشف في وقت سابق وبالتحديد في 13 أكتوبر الماضي عن استضافة ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الزمالك والمصري بالكونفدرالية.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".