شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات الدور التمهيدى الأول لكأس مصر بعد سحب القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدور الأول التمهيدي لمسابقة كأس مصر 2024/2025، التى أقيمت اليوم بمقر اتحاد الكرة بحضور مسئولى ادارة المسابقات ومندوبى الأندية، عن المواجهات التالية: اتحاد الشرطة والشرقية للدخان بالإسكندرية دلفى والتربية والتعليم الأوليمبى وسمنود مصر للتأمين وشباب سمنود النجوم وشباب بطا الإنتاج الحربى والبطل الأوليمبى الو إيجيبت والنصر للتصدير أصحاب الجياد ونيو جيزة الشمس وإسكو ميجاسبورت واتحاد بسيون طلائع الأسطول ومدينة نصر النصر وحدائق الأهرام جمهورية شبين ورأس البر تيم اف سى وحلوان العام العبور و الصيد بالدقى بنها و شباب قليوب صيد المحلة وشباب قلين بورفؤاد وبورتو السويس 6 أكتوبر بشمال سيناء وإسكندرية للبترول مالية كفرالزيات وبلبيس الحمام وهليوبوليس دمنهور وسمارت بايونيرز والمرج البلاستيك ورع دكرنس والطيران جنوب سيناء وشربين المريخ ومنية سمنود نجمة سيناء وبدر الشرقية وشباب قسطا ايسترن كومبانى وأهلى الملاحة ليفيلز والمعادى نجوم مصر وسيلا المقاصة وجولدن جيت تليفونات بنى سويف بنى سويف مسار وعاملين غارب الواسطى وشباب سنورس الفيوم وأهلى الغرق

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