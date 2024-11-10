شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يشترط استعادة الجزيرى مستواه للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استعادة التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق لمستواه وتركيزه، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة.

وأبلغ جوميز جهازه المعاون أن مشاركة أى لاعب بشكل أساسى متوقفة على مدى تركيزه فى التدريبات والتزامه بالتعليمات الفنية، وهو ما لم ينفذه الجزيرى فى الأيام الماضية، الأمر الذى دفع جوميز لاستبعاده من المشاركة أساسيًا فى مواجهة البنك الأهلى، ثم خروجه من قائمة مواجهة سموحة بالدورى.

وحدد المدرب البرتغالى، شروطه من أجل عودة سيف الجزيرى لحساباته، وأولها إلتزام اللاعب بتعليمات المدرب، وعدم التذمر فى حالة استبعاده أو عدم الدفع به أساسيًا، والشرط الثانى التركيز فى التدريبات وبذل قصارى جهده.

وكان مصدر كشف أن سبب استبعاد سيف الجزيرى من مواجهة سموحة، جاء وفقًا لرؤية الجهاز الفنى، خاصة بعدما استشعر المدير الفنى غضب اللاعب بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى مواجهة البنك الأهلى، وهو ما دفع جوميز لاستبعاد اللاعب من لقاء سموحة، رغم جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية.