شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة تفاوض الأهلى مع مدافع زد لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادى زد، عن حقيقة تفاوض الأهلي مع مصطفى العش مدافع الفريق، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، مؤكدا أنه لا يوجد مفاوضات حاليا من جانب مسئولي القلعة الحمراء مع العش خلال الفترة الحالية للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضح المصدر، أن عقد مصطفى العش مع فريق زد يتبقى به 3 مواسم مقبلة بخلاف الموسم الحالي والجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى يعتمد عليه بشكل أساسى ويرفض فكرة التفريط في اللاعب.

وأشار المصدر، إلى أن فريق الأهلى تعاقد مع ثنائى الدفاع يوسف أيمن والمغربى أشرف دارى لذلك من الصعب التفكير حاليا فى ضم مدافع آخر وننتظر إلى بداية سوق الانتقالات لتحديد احتياجات الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر فى ظل رغبة المدرب من التعاقد معه بسبب المميزات التى يمتلكها اللاعب أبرزها اللعب بالقدم اليسرى.