شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي للرماية يهنئ حازم حسني بفوزه في انتخابات الاتحاد المصري لدورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الإيطالي لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية ISSF اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية بفوزه في انتخابات الاتحاد المصري للرماية لدورة جديدة 2024-2028.

وأعرب روسي، عن سعادته بفوز حازم حسني، مؤكداً أهمية تواجد شخصية لها تأثير قوي في لعبة الرماية ممثلاً عن مصر في الاتحاد الدولي، ما يعكس قيمة الرماية المصرية على المستوى الدولي ويعود بمكاسب عديدة على جميع المستويات.



تهنئة الدولى للرماية

يذكر أن اللواء حازم حسني استطاع الإحتفاظ برئاسة الاتحاد المصري للرماية لمدة 4 سنوات قادمة بعدما حصل على 10 أصوات فى الانتخابات التى عقدت في 6 نوفمبر الجاري بمقر الاتحادات باستاد القاهرة مقابل 9 لمنافسه مصطفى حمدى.

وان الاتحاد العربي للرماية انتخب حازم حسني نائباً أول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، فى الانتخابات التى عقدت في 9 نوفمبر الجاري خلال الاجتماع الذي عقد في دولة الكويت بمجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.

من ناحية أخرى، حرص مؤخراً ، مسئولو الاتحاد الدولي للرماية FITASC على تكريم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية بمنحه الوسام الذهبي، حيث يعتبر حازم حسني هو الشخصية المؤثرة رقم 42 التي تحصل على هذا التكريم خلال أكثر من مائة عام منذ تأسيس الاتحاد.

وأن هذا الوسام هو أعلى وسام يقوم الاتحاد الدولي بمنحه للقادة المؤثرين في تاريخ اللعبة، وذلك نظرا لجهوده الكبيرة في نشر وتطوير رياضة الرماية في مصر وأفريقيا.