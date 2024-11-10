شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن صلح الشيبى والشحات: لما النية تكون طيبة تنتهى الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

علق الإعلامى أحمد شوبير على تصالح حسين الشحات لاعب الأهلي مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، فى أحد حفلات توزيع الجوائز بعد الأزمة الشهيرة بين الثنائي منذ الموسم الماضي.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لما النية تكون طيبة هكذا تنتهى الخلافات بدون أى مشاكل بالرغم من وصول الأمر للمحاكم فى وقت سابق".

وشهدت العلاقة بين الشحات والشيبي توترا منذ مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، بعد تعدي الشحات على الشيبي بالضرب، وما تبعها من قيام الأخير برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقه المدني.

ورغم تصالح الثنائي الشحات والشيبي بعد المباراة مباشرة، ولكن تم تصعيد الأمر ليلجأ اللاعب إلى القضاء المدني، ويتخذ الإجراءات القضائية اللازمة لمعاقبة الأهلي، قبل أن تقرر المحكمة حبس الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.