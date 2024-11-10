شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطير إلى كاب فيردي الأربعاء لخوض لقاء الجولة الخامسة بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 10:31 ص

يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

‏‎ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته.

‏‎وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.