شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المغرب للشباب يصل الإسماعيلية لخوض تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد شيحة، مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم، مواليد 2005 بعثة منتخب المغرب لدى وصولها للإسماعيلية، بحفاوة، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة عن مجموعة شمال أفريقيا في الفترة بين 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والجزائر وليبيا، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد.



منتخب المغرب للشباب يصل الإسماعيلية



لاعبو منتخب المغرب

وكان مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005 أشرف على تشكيل اللجان النوعية من المتطوعين، وتحديد مهام عمل أعضائها في استقبال اللجنة المنظمة والحكام والبعثات، التي بدأت بوصول منتخب مصر، وخاض أمس السبت، مباراة ودية مع تنزانيا، تلاه حضور المغرب اليوم الأحد، ثم ليبيا والجزائر وتونس، تصل أيام 12 و13 نوفمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن جمال علام رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والاتحاد المصري للعبة، ووليد سعدي "النائب" ومحمود همامي المدير التنفيذي يصلوا تباعًا للإسماعيلية، ومعهم "أعضاء اللجان المنظمة" معتز بالله الدشراوي، ووجدي ناجي، وهيثم راشد، ومنذر الشواشي، ومحمد بلال قندور، ومحمد علي يونس، وسالم السويح، وماهر بن عمار، ويامن بن علي، وحليم جندوي، ومهدي عبد الشارف، وخديجة الخدير، "والحكام " لاكي كاسا ليروي، وإيلي رويلة ديرير، وعبد الواحد حريويدة، وحسن محمد حسن، ونعيم حسن، ويوسف الجامي، وأيمن إسماعيل، وسارة كماد، ولطفي بيقوسا، وياسين بن سلامة، ومصطفى كشاف، وحمزة الناصري وعبد الصمد ابرتوني.