شكرا لقرائتكم خبر عن ناردين جرس تواجه الإنجليزية ميلي توملينسون في نهائي لندن المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 10:14 ص

تلتقي اليوم الأحد، البطلة المصرية ناردين جرس، مع المصنفة الثانية الإنجليزية ميلي توملينسون في نهائي بطولة لندن المفتوحة للاسكواش، التي تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 15 ألف دولار.

وكانت ناردين جرس فازت في نصف النهائي على الإنجليزية كييرا مارشال بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 9-11, 11-6.

بينما جاء تأهل ميلي توملينسون إلى المباراة النهائية عقب الفوز في نصف النهائي على المصرية هنا إسماعيل بنتيجة 3-2.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.