شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على باتشيكو جدولة مستحقاته لرفع عقوبة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل إدارة نادى الزمالك على التواصل مع البرتغالى جايمى باتشيكو من أجل تقديم عرض لجدولة مستحقاته المتأخرة، والتي حصل على حكم مؤخرًا بها والبالغة 819 ألف يورو، ويرغب مسئولو الزمالك في التوصل لاتفاق مع الخواجة البرتغالى بشأن تلك المديونية والعمل على جدولتها من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد التي وقعت على النادى بعد استئناف المدرب على الحكم الأول.

وتعمل إدارة نادي الزمالك على الطعن على قرار الاتحاد الدولى "فيفا" حيث يحق للزمالك الطعن على القرار خلال 30 يومًا من صدوره، وهو الطعن الذي سيوقف عقوبة إيقاف القيد لحين البت فيه.

ويستعد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لتقديم طعن على حكم إيقاف القيد بسبب مستحقات باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، والتي وصلت إلى 819 الف يورو بعد الحكم على الاستئناف الذى تقدم به على حكم حصوله على 550 ألف يورو.

ويحق للزمالك تقديم الطعن خلال 30 يوما من صدور الحكم، ويعكف المجلس في الفترة الحالية على دراسة حيثيات الحكم الذى صدر خلال الساعات الماضية بأحقية حصول باتشيكو على 819 الف يورو، وإيقاف قيد الزمالك لحين السداد.

ومن المقرر أن يتقدم الزمالك بالطعن بعد دراسة الحيثيات، لتقديمه خاصة وأن الطعن يوقف عقوبة باتشيكو بإيقاف قيد الزمالك.