شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكواش يرسل القائمة النهائية المشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

يرسل اليوم الأحد، الاتحاد المصري للاسكواش، القائمة النهائية للمشاركين في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، إلى الاتحاد الدولي.

ويتم الإرسال لإدارة البطولة على أساس أول 5 لاعبين / لاعبات أساسيين، وباقي اللاعبين واللاعبات احتياطي، وأصدر اتحاد الاسكواش بيانا بجميع اللاعبين واللاعبات الراغبين في المشاركة في بطولة British Junior Open 2025.



القائمة النهائية المشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش



قائمة المشاركين في بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش

وأغلق اتحاد الاسكواش باب المشاركة في البطولة مساء أمس السبت 9 نوفمبر ،حتى يتسنى للاتحاد إرسال الأسماء في الموعد النهائي للبطولة اليوم الأحد 10 نوفمبر.

من ناحية أخرى، حدد الاتحاد الدولي للاسكواش 14 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد ونائب الرئيس، وذلك خلال الاجتماع العام السنوى للاتحاد الدولي للعبة على هامش بطولة العالم للفرق.