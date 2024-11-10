شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب إدارة الزمالك بفرض سرية تامة على تدريبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة وأحمد سليمان المشرف على الكرة لمناقشة عدة أمور متعلقة بالفريق.

وطلب جوزيه جوميز خلال الجلسة العمل على فرض السرية التامة على تدريبات الفريق التى يخوضها على ملعب النادى، خاصة أن المدرب اضطر منذ يومين لعدم استكمال المران بسبب الازدحام الذى حاوط ملعب التدريب من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

ووضع جوزيه جوميز مع مسئولى الزمالك خطة من أجل العمل على فرض السرية التامة على تدريبات الفريق فى الأيام المقبلة، حتى لا يكون المران متاحًا أمام الجميع.