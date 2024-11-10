شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة لاختيار مجلس جديد والان مع تفاصيل الخبر

يفتح الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، باب الترشح للانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد فى العاشر من ديسمبر المقبل.

‎ويبدأ سباق انتخابات اتحاد الكرة اليوم، حيث يتقدم المرشحون بأوراقهم، على أن تجرى الانتخابات لمجلس جديد يقود مسيرة الكرة المصرية في العاشر من ديسمبر.

‎وينص نظام الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة، وفقا للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

‎وأنهى الاتحاد المصري لكرة القدم تجهيزاته لاستقبال المرشحين للانتخابات المقبلة وفتح باب الترشح في العاشر من نوفمبر الجاري، تمهيدا للانتخابات.

‎ولم تعلن أي قائمة ترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمي حتى الآن، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسمية والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن باب الترشح يفتح يوم الأحد المقبل.