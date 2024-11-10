شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد خدمات عموري فى مواجهة الجونة بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق غزل المحلة خدمات لاعبه عبد الرحيم عموري فى مواجهة الجونة المقبلة، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها عقب تلقيه البطاقة الحمراء أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة فريق الجونة يوم 23 نوفمبر الجاري، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء الذي يقام باستاد خالد بشارة بمدينة الجونة، حيث يستهدف الفريق المحلاوي تصحيح المسار سريعاً.

واستقر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على استغلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري بسبب خوض المنتخب الوطني لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، في خوض فترة إعداد جديدة من خلال إقامة معسكر مغلق يتخلله بعض التجارب الودية لتجهيز اللاعبين لاستكمال مشوار الدوري.

ويستهدف غزل المحلة ضمان البقاء في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري، بعد العودة إلى الممتاز، ويضع مسؤولو غزل المحلة خطة للتواجد بين الكبار في مقدمة جدول الترتيب خلال الموسم المقبل.