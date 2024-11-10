شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغل توقف الدورى لمناقشة جوميز فى ملف الصفقات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستغل إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فترة توقف مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بسبب معسكر المنتخب الوطنى استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا، لعقد جلسة مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروى الأول، لمناقشته في ملف تدعيمات الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم معاناة الزمالك من إيقاف قيد في الفترة الحالية، بسبب الحكم الذى حصل عليه البرتغالى جايمى باتشكيو المدير الفني الأسبق للفريق، إلا أن إدارة القلعة البيضاء تعمل على الوقوف على متطلبات المدير الفني والصفقات التي من المنتظر إتمامها فى يناير المقبل، على أمل التمكن من رفع عقوبة إيقاف القيد قبل حلول موعد الانتقالات.

ومازال البرتغالى جوزيه جوميز متمسكًا بضرورة التعاقد مع لاعب وسط مدافع من أجل تدعيم هذا المركز والذى يشهد نقص عددى، وتظهر تلك الأزمة في حال غياب نبيل عماد دونجا، كما يتمسك المدير الفني بالتعاقد مع الإنجليزى ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا لتدعم الخط الأمامى للفريق.