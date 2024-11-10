شكرا لقرائتكم خبر عن عودة منتخب شباب اليد من المجر اليوم بعد خوض وديتين والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى القاهرة اليوم الأحد، قادمة من المجر بعد خوض وديتين مع على نظيره المجرى، استعدادا لبطولة العالم 2025.

وتلقى منتخب شباب اليد الخسارة فى أول ودية الجمعة بنتيجة 28-27، قبل يلتقيا أمس السبت، على أن تعود البعثة اليوم الأحد إلى القاهرة.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف وليد منير ويوسف محمد عبد الهادي ويوسف ناجي وحمزة مجدي سعد الدين وحازم أحمد مجدي وأحمد حسن فاروق وزياد مهند حشاد ومحمد وائل عبد اللطيف وفيراس مروان مصطفي ومحمد عدلان محمد وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم ومعاذ عزب إبراهيم.

وحقق منتخب شباب كرة اليد الفوز بلقب البطولة الأفريقية لمواليد 2004 التى إختتمت بتونس سبتمبر الماضى، بالفوز على نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور 29-25 فى النهائى بعد ضمان التأهل لكأس العالم فى النسخة المقبلة.