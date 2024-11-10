شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية فى دورى المحترفين .. أبرزها أسوان وسبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من دورى المحترفين بإقامة خمس مباريات على أن تُستكمل باقى المباريات غدا الإثنين، حيث يلتقى كل من:-

أسوان - سبورتنجيدخل أسوان المباراة فى المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية مع الداخلية سلبيا ، بينما يأتي سبورتنج في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط ، بعد خسارته أمام ديروط (3-1)، ويتطلع الفريقان لتعزيز ترتيبهما، حيث يسعى أسوان للعودة إلى الانتصارات، فيما يأمل سبورتنج لتحسين نتائجه.ديروط - المصرية للاتصالاتيستضيف ديروط المنتشى بفوزه الأخير على سبورتنج نظيره المصرية للاتصالات، ويحتل ديروط، صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الضيوف المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط. السويس - بترول أسيوطيواجه منتخب السويس نظيره بترول أسيوط في لقاء متكافئ، فأبناء الغريب في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، بينما يحتل بترول أسيوط المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتحسين ترتيبهما. المنصورة - الداخليةيلتقى المنصورة مع الداخلية على ستاد نبروه، ويحاول أبناء الدقهلية لتحقيق أول الانتصارات بعد التعادل الثمين الذى حققوه الجولة الماضية خارج ملعبهم أمام القناة بهدفين لمثليهما رفع رصيده لنقطة، بينما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، بعد التعادل الأخير أمام أسوان. راية - القناةيأتي فريق راية في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين، بعد خسارته أمام الترسانة (2-0) في الجولة الماضية. من جهته، يحتل القناة المركز السادس برصيد 8 نقاط، بعد تعادلين إيجابيين مع أسوان والمنصورة في الجولتين الماضيتين. يأمل القناة في تحقيق فوز يقربه من المنافسة، فيما يسعى راية إلى الخروج من دوامة النتائج السلبية.