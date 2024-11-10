شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سبورتنج الليلة فى سوبر سيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع سبورتنج اليوم فى مباراة كأس السوبر المصرى للسيدات، والتي تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر. وتقام المباراة فى الثامنة مساءً بدلا من السادسة بناءً على قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، برئاسة أحمد كامل، حددت جدول مباريات دور الـ 16 رجال لدورى السلة والمرتبط تحت 16 سنة، والتي تقام يومى 16 و19 نوفمبر الجارى.

ووفقا للجدول الذى تم إعلانه فإن المباريات ستكون كالتالى...

الاتحاد ودمنهور، وهليوبوليس مع المصرية للاتصالات، وطلائع الجيش مع القناة، الأهلى مع الترام، والزمالك مع الزهور، كما يلتقى سموحة مع مصر للتأمين، الجزيرة مع الشمس، وسبورتنج مع الطيران.