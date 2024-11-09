شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وزيزو أبرز المستبعدين من قائمة المنتخب لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر المختارة لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، استبعاد 5 لاعبين بالمقارنة بالقائمة الأخيرة التى خاض بها مواجهتى موريتانيا.

وتم استبعاد كل من: رامى ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد صبحى وأحمد مصطفى زيزو، للإصابة، ومحمد صلاح للحصول على راحة.

ومن المقرر أن تكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي، وتُقام يوم 15 نوفمبر فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وضمن منتخب مصر الصعود لكأس أمم أفريقيا المقبلة، بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات، وتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

وجاءت القائمة كالتى:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير

أحمد رمضان بيكهام

حسام عبد المجيد

حمدي فتحي

محمد أحمد ربيعة

محمد حمدي

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

محمد شحاتة

محمود صابر

عمر كمال

مروان عطية

محمود حسن تريزيجيه

نبيل عماد دونجا

ناصر ماهر

مصطفى فتحي

طاهر محمد طاهر

عمر مرموش

إبراهيم عادل

محمود عبد الحفيظ زلاكا

مصطفى محمد

أسامة فيصل