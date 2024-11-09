شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهلاوية و5 زملكاوية.. أبرز اختيارات قائمة المنتخب لمباراتى بوتسوانا وكاب فيردى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قائمة منتخب مصر المختارة لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، ضم 6 لاعبين من الأهلي و5 من الزمالك و3 من بيراميدز.

وثنائي من سيراميكا، هما أحمد رمضان بيكهام ومحمود زلاكة، ومن سموحة ثنائي هما محمود صابر ومحمد ربيعة، ومن المصري أحمد عيد، ومن البنك الأهلي أسامة فيصل، ومن الاتحاد السكندري المهدي سليمان، وشهدت القائمة تواجد 4 محترفين فقط، هم: تريزيجيه وعمر مرموش وحمدي فتحي ومصطفى محمد.

وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من الأهلي، هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، طاهر محمد طاهر، مروان عطية، ومن الزمالك 5 لاعبين وهم محمد عواد، حسام عبد المجيد، نبيل دونجا، ناصر ماهر، محمد شحاتة، ومن بيراميدز 3 لاعبين وهم مصطفى فتحي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن القائمة المختارة لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، وجاءت كالتالي:



محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير

أحمد رمضان بيكهام

حسام عبد المجيد

حمدي فتحي

محمد أحمد ربيعة

محمد حمدي

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

محمد شحاتة

محمود صابر

عمر كمال

مروان عطية

محمود حسن تريزيجيه

نبيل عماد دونجا

ناصر ماهر

مصطفى فتحي

طاهر محمد طاهر

عمر مرموش

إبراهيم عادل

محمود عبد الحفيظ زلاكا

مصطفى محمد

أسامة فيصل