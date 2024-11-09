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الأهلى يهزم الترسانة فى ثالث جولات دورى رجال الكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 09 نوفمبر 2024 10:05 م

 

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الترسانة بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته على الإسكندرية للبترول 3-0 قبل الفوز على الشرقية للدخان الجولة الماضية.

وأُغلق مؤخرا، باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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