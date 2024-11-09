شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم الإسماعيلى بهدف "لاكاى" فى ثانى جولات الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

شهدت الدقيقة 35 تسجيل محمود زلاكة هدف التقدم لفريق سيراميكا، إلا أنه تم إلغاء الهدف بعد مراجعته من قبل تقنية الفار بسبب التسلل، وفى الدقيقة 43 نجح فخرى لاكاى فى تسجيل هدف التقدم لسيراميكا، وفى الدقيقة 49 سجل زلاكة الهدف الثانى لفريقه، ثم تم إلغاؤه بسبب التسلل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا لـ 3 نقاط فى المركز الثامن، فيما يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم، الدفاع.. عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، محمد بيومي، الوسط.. محمد عبد السميع، محمد حسن، عماد حمدي، الهجوم.. نادر فرج، خالد النبريصي، مروان حمدي.

البدلاء: كمال السيد، على الملواني، هشام محمد، محمد زيدان، عمر القط، محمد خطاري، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، إيريك تراوري.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني، خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج، خط الهجوم: فجري لاكي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.