شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطالب اتحاد الكرة بإبعاد طارق مجدى والشناوى عن مباريات الفريق لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادي سموحة خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه إبعاد الحكام طارق مجدى وعمرو الشناوى ومحمود ناجي عن إدارة مباريات الفريق المقبلة لنهاية الموسم.

وقد جاء ذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها سموحة في مباراة الزمالك الأخيرة بالجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر الجاري.

وطالب سموحة من اتحاد الكرة ولجنة الحكام بعدم إسناد أي مباراة طرفها سموحة للحكام الثلاثة.