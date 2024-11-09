شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف فخرى لاكاى.. سيراميكا ينهى الشوط الأول متقدما على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة سيراميكا والإسماعيلى التي تجمعهما حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتقدم فريق سيراميكا بهدف دون رد.

وشهدت الدقيقة 35 تسجيل محمود زلاكة هدف التقدم لفريق سيراميكا، إلا أنه تم إلغاء الهدف بعد مراجعته من قبل تقنية الفار بسبب التسلل، وفى الدقيقة 43 نجح فخرى لاكاى فى تسجيل هدف التقدم لسيراميكا، وفى الدقيقة 49 سجل زلاكة الهدف الثانى لفريقه، ثم تم إلغاءه بسبب التسلل.

جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم، الدفاع.. عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، محمد بيومي، الوسط.. محمد عبد السميع، محمد حسن، عماد حمدي، الهجوم.. نادر فرج، خالد النبريصي، مروان حمدي.

البدلاء: كمال السيد، على الملواني، هشام محمد، محمد زيدان، عمر القط ، محمد خطاري، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، إيريك تراوري.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني، خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج، خط الهجوم: فجري لاكي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشه - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.