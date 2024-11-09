شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد ينال إعجاب العميد ويقترب من قائمة مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال حسام عبد المجيد مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إشادة حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية مع الفارس الأبيض.

واقترب حسام عبد المجيد من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقبلة فى المغرب.

ومن المقرر أن تكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي، وتُقام يوم 15 نوفمبر فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وضمن منتخب مصر الصعود لكأس أمم أفريقيا المقبلة، بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات، وتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.