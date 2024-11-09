شكرا لقرائتكم خبر عن النبريصي ومروان يقودان هجوم الإسماعيلي.. وسيراميكا يهاجم بـ قندوسي ولاكاي وزلاكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني للإسماعيلي ، تشكيل فريقه للقاء سيراميكا بعد قليل في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.
التشكيل جاء كالتالي ..
حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم
الدفاع .. عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ،محمد نصر ،محمد بيومي.
الوسط .. محمد عبد السميع ، محمد حسن ، عماد حمدي.
الهجوم .. نادر فرج، خالد النبريصي ، مروان حمدي.
البدلاء .. كمال السيد ،على الملواني ، هشام محمد ، محمد زيدان ، عمر القط ، محمد خطاري ، عبد الله السعيد ، إبراهيم عبد العال ، إيريك تراوري.
فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا ، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي فى الأسبوع الثاني من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: فجري لاكي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
إسلام ريشه - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز