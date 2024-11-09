شكرا لقرائتكم خبر عن النبريصي ومروان يقودان هجوم الإسماعيلي.. وسيراميكا يهاجم بـ قندوسي ولاكاي وزلاكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني للإسماعيلي ، تشكيل فريقه للقاء سيراميكا بعد قليل في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.

التشكيل جاء كالتالي ..

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع .. عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ،محمد نصر ،محمد بيومي.

الوسط .. محمد عبد السميع ، محمد حسن ، عماد حمدي.

الهجوم .. نادر فرج، خالد النبريصي ، مروان حمدي.

البدلاء .. كمال السيد ،على الملواني ، هشام محمد ، محمد زيدان ، عمر القط ، محمد خطاري ، عبد الله السعيد ، إبراهيم عبد العال ، إيريك تراوري.

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا ، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي فى الأسبوع الثاني من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فجري لاكي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إسلام ريشه - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.