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النبريصي ومروان يقودان هجوم الإسماعيلي.. وسيراميكا يهاجم بـ قندوسي ولاكاي وزلاكة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني للإسماعيلي ، تشكيل فريقه للقاء سيراميكا بعد قليل في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.

التشكيل جاء كالتالي ..

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع .. عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ،محمد نصر ،محمد بيومي.

الوسط .. محمد عبد السميع ، محمد حسن ، عماد حمدي.

الهجوم .. نادر فرج، خالد النبريصي ، مروان حمدي.

البدلاء .. كمال السيد ،على الملواني ، هشام محمد ، محمد زيدان ، عمر القط ، محمد خطاري ، عبد الله السعيد ، إبراهيم عبد العال ، إيريك تراوري.

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا  ، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي فى الأسبوع الثاني من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة -  احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فجري لاكي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إسلام ريشه - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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