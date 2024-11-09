الامارات | فوز الفجيرة والظفرة في دوري الدرجة الأولى الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الفجيرة فوزاً عريضاً على ضيفه غلف يونايتد بثلاثة نظيفة، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم سجلها الغاني باسط سيدو في الدقيقة (9)، والفرنسي ساندر بنبشير (67) و السنغالي جول ميندي (70).

وقفز الفجيرة للمركز الثالث برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد غلف يونايتد عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

وفاز الظفرة على ضيفه الجزيرة الحمراء بهدف نظيف أحرزه الفرنسي موهامد ياتارا (62)، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند ثلاث نقاط في المركز الـ 12.

وتعادل مصفوت مع ضيفه حتا 1-1، إذ أحرز للأول السنغالي ندياو ديوب (22) وتعادل لحتا البرازيلي باتريك روبسون (81)، ليصبح رصيد حتا خمس نقاط في المركز العاشر ومصفوت ست نقاط في المركز السابع.