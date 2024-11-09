شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب كرة اليد شباب على المجر 32 - 27 وديا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس على نظيره المجرى بنتيجة 32-27 وديا للمرة الثانية بالمجر فى الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، استعدادا لبطولة العالم 2025.

وتلقى منتخب شباب اليد الخسارة فى أول ودية لكلا المنتخبين أمس بنتيجة 28-27، قبل أن تعود البعثة غدا الأحد إلى القاهرة.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف وليد منيرو يوسف محمد عبد الهادي ويوسف ناجي اميل وحمزة مجدي سعد الدين وحازم أحمد مجديو أحمد حسن فاروق وزياد مهند حشاد ومحمد وائل عبد اللطيف وفراس مروان مصطفى ومحمد عدلان محمد وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم ومعاذ عزب إبراهيم.

وحقق منتخب شباب كرة اليد الفوز بلقب البطولة الأفريقية لمواليد 2004 التى اختُتمت بتونس سبتمبر الماضى، بالفوز على نظيره التونسى صاحب الأرض و الجمهور 29-25 فى النهائى بعد ضمان التأهل لكأس العالم فى النسخة المقبلة.