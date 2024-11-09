شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل البنك الأهلى وفاركو سلبيا فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا البنك الاهلى وفاركو سلبيا فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز دورى NILE.

وشهدت أحداث المباراة إهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف من الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق البنك الأهلى عن طريق ياو أنور وأسامة فيصل بينما هجمات فريق فاركو عن طريق أحمد شريف وعمرو ناصر.

وبهذه النتيجة حصد فريقى البنك الاهلى وفاركو أول نقطة له من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب الخسارة في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع .. محمد عبد الغنى، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط .. أحمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم، محمد هلال.

خط الهجوم .. أسامة فيصل، وياو أنور.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد شيكا.

خط الدفاع .. ياسين مرعى ، ينكادا ، محمود جهاد ، عزمى غوما.

خط الوسط .. أحمد فؤاد ، وليد فرج ، أحمد جمال ، محمود عماد .

الهجوم .. أحمد شريف ، وعمرو ناصر.

وأدار المباراة تحكيميا.. أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه كل من: سمير جمال مساعد أول، وأحمد بكر مساعد ثاني، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكم رابع، وعلى تقنية الفيديو محمود ناصف، ويعاونه أحمد حامد فهيم مساعدًا.