شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المصرى والجونة سلبيا فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريقا المصرى البورسعيدى والجونة سلبيا فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما باستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز دورى NILE .

وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد في حراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقى، باهر المحمدى، عمرو سعداوى، محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، خالد الغندور، فخرالدين بن يوسف، وصلاح محسن.

بينما ضم تشكيل الجونة كلا من: محمد علاء لحراسة المرمى، أحمد رضا ، أحمد العش ، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد مجدي كهربا لخط الظهر، عبد الجواد تعلب، بلال السيد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، سيف شيكا، محمد محمود ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أرنو.

ويدير المباراة تحكيميا.. إبراهيم محمد حكمًا للساحة ومعه كل من يوسف البساطي ومحمد مجدي سليمان مساعدين، وأحمد ناصر حكمًا رابعًا، ويتولى مصطفى عثمان مهام حكم الفيديو بمعاونة شهاب راشد.

وكان فاز المصري فاز في الجولة الأولى بالدوري على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، كما فاز على نظيره فريق الأميرية - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة - بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته أمام فريق الجونة.

فيما تعادل فريق الجونة، سلبيا أمام نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.