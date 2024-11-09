التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلي وفاركو فى دروى NILE

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى البنك الأهلى وفاركو فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز دورى NILE .

وشهدت أحداث الشوط الأول إهدار العديد من الفرص المحققة من الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق البنك الأهلى عن طريق ياو أنور وأسامة فيصل، بينما هجمات فريق فاركو عن طريق أحمد شريف وعمرو ناصر.

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع .. محمد عبد الغنى، محمود الجزار، هشام صلاح ، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط .. أحمد ربيع ، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم، محمد هلال.

خط الهجوم ..أسامة فيصل، وياو أنور.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد شيكا.

خط الدفاع .. ياسين مرعى ، ينكادا ، محمود جهاد ، عزمى غوما.

خط الوسط .. ، أحمد فؤاد ، وليد فرج ، أحمد جمال ، محمود عماد .

الهجوم .. أحمد شريف ، وعمرو ناصر.

ويدير المباراة تحكيميا .. أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه كلا من: سمير جمال مساعد أول، وأحمد بكر مساعد ثاني، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكم رابع، وعلى تقنية الفيديو محمود ناصف ، ويعاونه أحمد حامد فهيم مساعدًا.