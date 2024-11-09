شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بوصول أحمد سامى لـ100 مباراة مع الفريق فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادى بيراميدز بوصول أحمد سامى ، مدافع فريق الكرة الأول، للمشاركة فى 100 مباراة مع الفريق السماوى فى مسابقة الدورى الممتاز، منذ انضمامه للفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز على فيس بوك صورة أحمد سامى مع قميص يحمل الرقم 100 وهى عدد المباريات التى وصل إليها اللاعب مع فريقه منذ انضمامه فى 23 نوفمبر 2020.



احمد سامى

وفاز فريق بيراميدز على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد بتروسبورت ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وسجل هدفي بيراميدز أحمد عاطف "قطة" في الدقائق 3 ، 34 بينما قلص الفارق لفريق إنبى على فوزى فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق بيراميدز لأربع نقاط عقب الفوز على إنبى والتعادل أمام بتروجيت فى الجولة الأولى، بينما يتوقف رصيد الفريق البترولى عند نقطة واحدة فقط عقب التعادل أمام مودرن سبورت الجولة الماضية.