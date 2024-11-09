شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يعودون للظهور بالدورى المصرى بعد غياب.. باسم مرسى أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2024 – 2025 عودة بعض اللاعبين للظهور مجددا والتألق بعد غياب كبير خلال المواسم الماضية بسبب الإصابات، وعدم اعتماد الأجهزة الفنية عليهم.

ويأتي في مقدمة تلك اللاعبين كل من:

عاد باسم مرسى مهاجم فريق طلائع الجيش الحالي للمشاركة في المباريات بعد غياب الموسم الماضى عن الظهور بشكل قوى مع فريق الإسماعيلى، فى محاولة منه لاستعادة تألقه مرة أخرى، والمنافسة على حصد لقب هداف الدوري.

مروان داوود

اعتمد الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى ، بقيادة القبرصى بابا فاسيليو، على مروان داوود الجناح الأيسر لفريق إنبى الموسم الماضى بالتشكيل الأساسى لفريق سيد البلد، لاستعادة تألقه مرة أخرى والعودة إلى قائمة منتخب مصر.

إبراهيم حسن

ظهر إبراهيم حسن، صانع ألعاب فريق غزل المحلة ، بشكل قوى خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد غيابه الموسم الماضى عن المشاركة أساسيا مع فريق البنك الأهلى بسبب تعرضه للإصابة بشكل مستمر.