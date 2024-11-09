شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطر وسام أبو علي بقرار مهم بشأن العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو الأهلي من الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق عدم التفكير فى مسألة الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مهما كانت الإغراءات الخارجية، بسبب حاجة الفريق لجهوده.

وأبدى مسئولو النادي الأهلي تمسكهم التام باستمرار وسام أبو على بسبب قدراته الفنية والتهديفية التي يحتاج إليها الفريق، والتي أضافت الكثير للأهلي طوال الفترة الماضية، حسب تأكيدات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ورغم أن الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية من أي نادٍ لضم المهاجم الفلسطيني، إلا أن إدارة القلعة الحمراء ترغب فى تأمين اللاعب، وتحصينه ضد إغراءات وكلاء اللاعبين التي بدأت تصل له عقب تألقه اللافت مع الأهلي.

وارتبط اسم وسام أبو علي بعروض ألمانية، حسب تأكيدات بعض وكلاء اللاعبين، وتقارير أوروبية، لكن الأهلي أكد أن هذه العروض مجرد اجتهادات إعلامية لا وجود رسمي لها على أرض الواقع.