شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات مهمة ولكن.. كيف ينظر جوميز لميركاتو الزمالك الشتوى فى يناير؟ والان مع تفاصيل الخبر

اتفق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء لوضع خريطة تعاقدات الانتقالات الشتوية، فضلاً عن ترتيبات المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على منافسات قوية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرى جوميز أنه ليس بحاجة لصفقات جديدة بقدر منح المجموعة المتواجدة مستحقاتهم المالية، وحل مشاكلهم، حتى يشعروا بالاستقرار النفسي الذى يمكنهم من تقديم أقصى ما لديهم في الملعب.

في سياق مختلف، عقد البرتغالي جوزيه جوميز جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، لوضع حد للتسريبات التي يتعرض لها الفريق قبل كل مباراة، وتسببت فى حالة من الضيق والحزن الشديد للخواجة، نقل فيها غضبه الشديد من تسريب قائمة الزمالك قبل كل مباراة، رغم قرار عدم الإعلان عنها حفاظاً على السرية التامة، فضلاً عن تشكيل الفريق الذى ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الكشف عنه من قبل الجهاز الفني.

وأوضح جوميز لعبد الواحد السيد أن فلسفته أساسها الغلق على الفريق وعدم انتشار أخباره على السوشيال ميديا، إيماناً منه بأن هذه الأمور ستساعد على استقرار الفريق، وعدم تشتت اللاعبين، بسبب ما يحدث من اجتهادات،وعد عبد الواحد السيد جوميز بفتح تحقيق في هذه الأمور والكشف عن هوية المتسبب في هذه التسريبات، مؤكداً له أن هذه الأمور لن تتكرر مرة أخرى.