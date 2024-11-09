شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شباب اليد تعود إلى القاهرة غداً بعد خوض وديتي المجر والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق محروس، المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد ، عن عودة بعثة الفراعنة إلى القاهرة غدا الأحد قادمة من المجر، بعد خوض وديتين مع المنتخب المجرى، استعدادا لبطولة العالم 2025 فى بولندا.

وتلقى منتخب شباب اليد الخسارة فى أول ودية أمام المجر أمس بنتيجة 28-27، قبل أن يخوض الودية الثانية فى الرابعة عصر اليوم السبت.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف وليد منير ويوسف محمد عبد الهادي ويوسف ناجي وحمزة مجدي سعد الدين وحازم أحمد مجدي وأحمد حسن فاروق وزياد مهند حشاد ومحمد وائل عبد اللطيف وفيراس مروان مصطفي ومحمد عدلان محمد وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم ومعاذ عزب إبراهيم.

وحقق منتخب شباب كرة اليد الفوز بلقب البطولة الأفريقية لمواليد 2004 التى إختتمت بتونس سبتمبر الماضى، بالفوز على نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور 29-25 فى النهائى بعد ضمان التأهل لكأس العالم فى النسخة المقبلة.