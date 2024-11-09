شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة طبيب الأهلي مع أشرف داري بسب "هاجس" الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي ، جلسة خاصة مع المغربي أشرف داري مدافع الفريق مؤخراً للتحدث معه بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعب فى الكاحل والتي تسببت في غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة، وطلب الطبيب من المدافع الدولى التخلّص من "هاجس" الإصابة الذى يُطارده مؤخراً.

وكشف طبيب الأهلي لمدافع الفريق أن الإصابة ليست خطيرة ولا مزمنة ولا تستحق كل هذا القلق الذي يعيشه اللاعب، ربما بسبب تجددها أكثر من مرة، موضحاً له أن تنفيذ البرنامج التأهيلي بشكل دقيق والحصول على راحة كافية سيكون له أثر كبير فى عودته بقوة للتدريبات الجماعية.

وأكد طبيب الأهلي أن علاج اللاعب بـ"الكورتيزون" فى فترات سابقة قبل انتقاله للأهلي ربما يكون سبباً فى تجدد الإصابة أكثر من مرة، لكن هذا لا يُعني أن الإصابة قوية أو مُزمنة، كما زعم البعض، مُشدداً على أن الأمر لا يحتاج إلا للتأهيل السليم والبعيد عن التسرّع والقلق والتوتر الذهني.

وانضم أشرف داري للأهلي الصيف الجاري قادماً من نادي بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم، ولم يظهر اللاعب مع المارد الأحمر بشكل رسمي إلا لمدة دقائق في مباراة العين الإماراتي مؤخراً بكأس إنتر كونتننتال التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة باستاد القاهرة.