شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد البادل يعقد دورة حول المنشطات قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم السبت دورة تدريبية عن المنشطات والتغذية السليمة للاعبى البادل داخل مقر الاتحاد تحت إشراف منظمة المنشطات المصرية ووزارة الشباب والرياضة قبل بداية فعاليات الموسم الجديد.

ويحرص الاتحاد المصرى للبادل برئاسة أحمد الغتورى على معرفة اللاعبين جميع قواعد المنشطات وتجنب تناول بعض الأدوية أو الأغذية السليمة حفاظاً على صحة اللاعب.

وحضر كل من خالد الشافعى المدير التنفيذى للاتحاد والدكتورة أسماء الحسينى نائب المدير التنفيذى ولاعبو منتخب مصر للبادل و18 لاعب من الأندية المختلفه وبعض المدربين أيضا بينما منّ مكافحة المنشطات كل من دكتورة إيمان جمعة ودكتورة أمل إسماعيل أخصائى التغذية بالمنظمة ودكتور كريم صلاح مدير التعليم بالمنظمة.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد المصرى للبادل، برئاسة أحمد الغتواري، لائحة دورى الأندية المصرية للبادل الموسم الجديد 2024 – 2025، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجارى.

وينتظر خالد الشافعى، المدير التنفيذي للاتحاد، موافقة الأندية على المشاركة في بطولة الدورى المصرى للبادل الموسم المقبل لتحديد موعد لاقامة قرعة البطولة، والتي سوف تقام على نظام المجموعتين.

وأخطر الاتحاد المصرى للبادل جميع الأندية بلائحة نظام بطولة الدورى المصرى والعقوبات أيضا، لتنسيق البطولة قبل بدء الفعاليات



الإتحاد المصرى للبادل



الإتحاد المصرى للبادل يقيم دورة تدريبية عن المنشطات