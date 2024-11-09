شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الأمنى يحدد أعداد الحضور فى قمة محترفي اليد المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد ، أن الاجتماع الأمنى سيحدد أعداد الحضور فى مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الجولة الثالثة بدوري المحترفين، والمقرر إقامتها 17 نوفمبر الجارى فى استاد القاهرة بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء لانشغال الصالة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر الجارى فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.