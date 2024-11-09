شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي المصري يواصلون التأهيل بعد غيابهم عن مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري "محمد دبش، البنيني سامادو أتدجيكو، وخالد صبحي" تدريباتهم التأهيلية بمعسكر الفريق بالكلية الحربية، وذلك بعد استبعادهم من قائمة الفريق البورسعيدي التي تواجه الجونة اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري.

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره الجونة، فى الخامسة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد.

وفاز المصري فاز في الجولة الأولى بالدوري على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، كما فاز على نظيره فريق الأميرية - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة - بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته أمام فريق الجونة.

فيما تعادل فريق الجونة، سلبيا أمام نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.

وعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة على ماهر، على مراجعة المباراة السابقة لفريق الجونة بالدوري، والتي جمعته بفريق زد، من أجل مواصلة الصحوة وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي، لمطاردة القمة مع الفرق التي أنهت الجولة الثانية بالعلامة الكاملة.