شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يجدد الثقة فى أحمد عيد عبد الملك بعد تردد أنباء الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بنادي غزل المحلة عن تجديد إدارة النادي الثقة فى الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عيد عبد الملك، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق المحلاوي بالجولة الثانية من الدوري أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذي أقيم باستاد غزل المحلة، وكانت أنباء ترددت خلال الأيام الماضية عن رحيل الجهاز الفني لغزل المحلة بعد الهزيمة من الطلائع.

ويعود فريق غزل المحلة غداً، الأحد، لاستئناف التدريبات بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب المباراة الماضية أمام طلائع الجيش، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي، وانتهت بفوز طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة فريق الجونة يوم 23 نوفمبر الجاري، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء الذي يقام باستاد خالد بشارة بمدينة الجونة، حيث يستهدف الفريق المحلاوي تصحيح المسار سريعاً.

استقر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد، على استغلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري بسبب خوض المنتخب الوطني لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، في خوض فترة إعداد جديدة من خلال إقامة معسكر مغلق يتخلله بعض التجارب الودية لتجهيز اللاعبين لاستكمال مشوار الدوري.

ويستهدف غزل المحلة ضمان البقاء في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري، بعد العودة إلى الممتاز، ويضع مسؤولو غزل المحلة خطة للتواجد بين الكبار في مقدمة جدول الترتيب خلال الموسم المقبل.