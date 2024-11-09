شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للاسكواش يحدد 14 ديسمبر موعدا للانتخابات على هامش بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

حدد الاتحاد الدولي للاسكواش 14 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد ونائب الرئيس، وذلك خلال الاجتماع العام السنوى للاتحاد الدولي للعبة على هامش بطولة العالم للفرق.

ولم يتبق سوى شهر واحد على انطلاق بطولة العالم الأولى لفرق الاسكواش التي تضم منافسات الرجال والسيدات، لأول مرة.

وكان الاتحاد الدولي للاسكواش أعلن فى وقت سابق إقامة بطولة العالم للفرق للرجال والسيدات للمرة الأولى معا، في نادي هونج كونج لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ الحدث في الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر.

وتقام بطولة العالم للفرق كل سنتين منذ عام 1967 (للرجال ) و 1979 (للسيدات )، ويتم التنافس عليها بين فرق مكونة من 4 لاعبين.

وتحمل مصر، حاليا اللقبين، حيث فازت نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي ونور الطيب بلقب السيدات في ديسمبر 2022، بينما فاز علي فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان وفاز بلقب الرجال في نيوزيلندا الشهر الماضي.

تقام بطولة العالم لفرق الاسكواش سنويًا وتتنافس فيها فرق من الاتحادات الوطنية مكونة من أربعة لاعبين ضد بعضهم البعض حيث يتنافسون على لقب أبطال العالم. ستكون نسخة 2024، التي ستقام في هونج كونج، الصين، من 9 إلى 15 ديسمبر 2024، هي الأولى التي تتميز بأحداث متزامنة للرجال والنساء، حيث كانت الإصدارات السابقة تتناوب بين الاثنين سنويًا.