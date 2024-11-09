شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يقود البنك الأهلي أمام فاركو من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

يقود طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، فريقه فى مباراة اليوم أمام فاركو بالجولة الثانية من الدوري، من المدرجات، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف التى تعرض لها بعد الجولة الأولى من الدوري أمام الزمالك.

وقررت الرابطة إيقاف طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي لمدة مباراة مع توجيه لفت نظر إليه وتغريمه 15 ألف جنيه لطرده فى لقاء الزمالك، وكان طارق مصطفى اعترض على قرارات الحكم محمد عادل ما استدعى طرده من جانب الأخير، فى المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويدخل فريق فاركو لقاء اليوم بعد الهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم باستاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وبنفس المعنويات السيئة يدخل فريق البنك الأهلي اللقاء بعد الهزيمة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى، في مباراة صاحبها الكثير من الجدل التحكيمي وأسفرت في النهاية عن تغيير لجنة الحكام.

ويرى سامى الشيشينى مدير الكرة بنادى البنك الأهلى، أن قرعة الدورى ظلمت فريقه بعدما وضعته فى مواجهة رباعى السوبر المحلى فى أول 5 مباريات له هذا الموسم، حيث يلاعب مع الزمالك ثم فاركو ثم بيراميدز والأهلى وسيراميكا، فمباريات صعبة جدا".