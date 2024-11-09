شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة السرعة فى الجزيرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة السرعة ، برئاسة أحمد الخطيب، فى مركز التعليم المدنى بالجزيرة بحضور 12 ناديا أبرزها الرواد والصفوة وزفتى ووادي دجلة ودسوق والتثقيف الفكري والشرقية والسكة الحديد والزهور وأندية أخرى وذلك لإعتماد الميزانية والحساب الختامي وخطه النشاط والموازنه التقديريه داخل الاتحاد واعتماد المحضر السابق وتزكية مجلس الأدارة.

ومن المنتظر أن يستعرض أحمد الخطيب كافة البطولات التى شارك فيها الاتحاد والنتائج التي حققها الأبطال المصريون فى تاريخ اللعبة، بعدما أثنى الجميع على الجهود الكبيرة التى بذلها المجلس خلال الفترة الماضية والحالية، كما ستتضمن الجلسة مناقشات موسعة حول مستقبل اللعبة في أندية الجمعية العمومية وأبرز المشاكل التي تواجهها وكيفية التسهيل على اللاعبين وأولياء الأمور.

من جانبه أكد أحمد الخطيب أن الهدف الرئيسي لمجلس إدارة الاتحاد هو نشر اللعبة في أكبر عدد من محافظات الجمهورية، واستغلال الطفرة الإنشائية التي وفرتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، على مستوى الملاعب والأندية ومراكز الشباب وكافة المنشآت الرياضية المختلفة ، مضيفا أن مجلس إدارة الاتحاد عمل خلال الفترة الأخيرة على تخفيف الأعباء المالية والفنية عن كاهل الأندية من أجل الاستمرار في ممارسة رياضة السرعة، وتشجيع المزيد من الأندية على الدخول ضمن منظمة السرعة المصرية الناجحة.

ووعد الخطيب بتوفير المزيد من الدعم للأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة، من خلال البحث عن مصادر تمويل إضافية للاتحاد والمناطق التابعة له، وتوزيع بطولات الموسم المحلي على مختلف المحافظات، بالإضافة لعمل المزيد من دورات التدريبية للمدربين والحكام لتخريج كوادر فنية جديدة تستطيع قيادة اللعبة في المستقبل.

ويحظى الخطيب ومجلسه بدعم وتأييد أعضاء الجمعية العمومية، في ظل الطفرة التي حققتها السرعة خلال الفترة الأخيرة، وأيضا تواصله الدائم والمستمر مع الأندية واللاعبين وتسهيل العقبات التي تواجه كافة عناصر اللعبة وهذا ما جعله يفوز بالتزكية على مقعد الرئيس .