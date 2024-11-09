شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد فى مواجهة المجر ودياً للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، نظيره المجرى وديا للمرة الثانية بالمجر فى الرابعة عصر اليوم، السبت بتوقيت القاهرة، استعدادا لبطولة العالم 2025 فى بولندا.

وتلقى منتخب شباب اليد الخسارة فى أول ودية أمام المجر أمس بنتيجة 28-27، قبل أن تعود البعثة غدا الأحد إلى القاهرة.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف وليد منير ويوسف محمد عبد الهادي ويوسف ناجي وحمزة مجدي سعد الدين وحازم أحمد مجدي وأحمد حسن فاروق وزياد مهند حشاد ومحمد وائل عبد اللطيف وفيراس مروان مصطفي ومحمد عدلان محمد وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم ومعاذ عزب إبراهيم.

وحقق منتخب شباب كرة اليد الفوز بلقب البطولة الأفريقية لمواليد 2004 التى إختتمت بتونس سبتمبر الماضى، بالفوز على نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور 29-25 فى النهائى بعد ضمان التأهل لكأس العالم فى النسخة المقبلة.